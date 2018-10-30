Олимпийский призер Жан Беленюк похвастался фото из новой квартиры в Киеве

Спортсмен поблагодарил всех причастных к этому событию.

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, экс-чемпион и многократный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк сообщил, что история с получением новой квартиры в Киеве подошла к своему завершению. Спортсмен выставил на своей странице в Facebook фотографии из нового жилища, а также поблагодарил всех причастных к этому событию.

Напомним, что после выступления на Олимпийских играх-2016 Беленюк рассказал о плохих условиях для подготовки борцов в Украине, однако опроверг домыслы о возможной смене гражданства.

Как сообщал УНИАН, на чемпионате мира по борьбе-2018, который завершился в Будапеште, Беленюк завоевал серебро.