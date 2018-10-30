Украинская пара сестер Киченок с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA

Людмила и Надежда Киченок являются третьими сеянными на турнире в Чжухае.

Украинские теннисистки сестры Людмила и Надежда Киченок одержали победу в стартовом матче группового этапа малого Итогового турнира в Чжухае (Китай).

Как сообщает официальный сайт соревнований, сестры обыграли китаянок Цзян Синьюй и Ян Чжаосюань – 7:6 (11), 3:6, 11:9.

Следующий матч сестры Киченок проведут против японок Макото Ниномия и Мию Като.

Людмила и Надежда Киченок являются третьими сеянными на турнире в Чжухае. Всего в турнире принимают участие шесть пар, которые разделены на две группы.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла главный Итоговый турнир WTA в Сингапуре. Этот успех позволил ей войти в топ-4 мирового рейтинга.