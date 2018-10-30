Украинская пара сестер Киченок с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA
14:24, 30 октября 2018Другое
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Людмила и Надежда Киченок являются третьими сеянными на турнире в Чжухае.
сестры Киченок / btu.org.ua
Украинские теннисистки сестры Людмила и Надежда Киченок одержали победу в стартовом матче группового этапа малого Итогового турнира в Чжухае (Китай).
Как сообщает официальный сайт соревнований, сестры обыграли китаянок Цзян Синьюй и Ян Чжаосюань – 7:6 (11), 3:6, 11:9.
Следующий матч сестры Киченок проведут против японок Макото Ниномия и Мию Като.
Людмила и Надежда Киченок являются третьими сеянными на турнире в Чжухае. Всего в турнире принимают участие шесть пар, которые разделены на две группы.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла главный Итоговый турнир WTA в Сингапуре. Этот успех позволил ей войти в топ-4 мирового рейтинга.
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