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Украинская пара сестер Киченок с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA

14:24, 30 октября 2018
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сестры Киченок / btu.org.ua

Украинские теннисистки сестры Людмила и Надежда Киченок одержали победу в стартовом матче группового этапа малого Итогового турнира в Чжухае (Китай).

Как сообщает официальный сайт соревнований, сестры обыграли китаянок Цзян Синьюй и Ян Чжаосюань – 7:6 (11), 3:6, 11:9.

Следующий матч сестры Киченок проведут против японок Макото Ниномия и Мию Като. 

Людмила и Надежда Киченок являются третьими сеянными на турнире в Чжухае. Всего в турнире принимают участие шесть пар, которые разделены на две группы.    

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла главный Итоговый турнир WTA в Сингапуре. Этот успех позволил ей войти в топ-4 мирового рейтинга.

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Теги: #сестры Киченок