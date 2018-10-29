Свитолина после триумфа в Сингапуре стала четвертой ракеткой мира
Завоевание титула на Итоговом турнире WTA в Сингапуре позволило Элине Свитолиной подняться на три строчки и завершить год на четвертом месте в рейтинге Международной теннисной ассоциации.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Украинка имеет уникальную тенденцию: каждый следующий сезон она завершает на более высоком месте, чем предыдущий. Благодаря победе в Сингапуре Элина продолжает свою позитивную динамику в рейтинге:
2010 - 498-е место
2011 - 269-е место
2012 - 156-е место
2013 - 40-е место
2014 - 29-е место
2015 - 19-е место
2016 - 14-е место
2017 - 6-е место
2018 - 4-е место
Топ-тройка мирового тенниса не претерпела изменений. На первом месте, как и прежде, Симона Халеп (Румыния), за ней следуют Анжелик Кербер (Германия) и Каролин Возняцки (Дания).
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Напомним, что на протяжении 2018 года Свитолина уже входила в четверку лучших, а три недели была даже номером 3 в рейтинге WTA. Однако после череды неудач во второй половине сезона украинка опустилась вначале на пятое, а затем и на седьмое место.
На две строчки в актуальном рейтинге поднялась 16-летняя Марта Костюк, обновив свой личный рекорд, - 119-е место.
Вашему вниманию результаты украинок в реестре WTA:
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (29/10/2018)— TennisUkraine (@UkrainianTennis) October 29, 2018
4.@ElinaSvitolina ⬆️3
27.@LTsurenko
60.@D_Yastremska
104.#Kozlova ⬆️2
109.#Kalinina ⬇️1
119.@marta_kostyuk ⬆️2 (C-H🔥)
132.#Bondarenko ⬇️1
191.#Zavatska ⬇️15
265.@oliaianchuk ⬇️2
284.#Strakhova ⬇️3