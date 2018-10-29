Свитолина после триумфа в Сингапуре стала четвертой ракеткой мира

Ведущая украинская теннисистка вернулась в четверку лучших на планете.

Завоевание титула на Итоговом турнире WTA в Сингапуре позволило Элине Свитолиной подняться на три строчки и завершить год на четвертом месте в рейтинге Международной теннисной ассоциации.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Украинка имеет уникальную тенденцию: каждый следующий сезон она завершает на более высоком месте, чем предыдущий. Благодаря победе в Сингапуре Элина продолжает свою позитивную динамику в рейтинге:

2010 - 498-е место

2011 - 269-е место

2012 - 156-е место

2013 - 40-е место

2014 - 29-е место

2015 - 19-е место

2016 - 14-е место

2017 - 6-е место

2018 - 4-е место

Топ-тройка мирового тенниса не претерпела изменений. На первом месте, как и прежде, Симона Халеп (Румыния), за ней следуют Анжелик Кербер (Германия) и Каролин Возняцки (Дания).

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Напомним, что на протяжении 2018 года Свитолина уже входила в четверку лучших, а три недели была даже номером 3 в рейтинге WTA. Однако после череды неудач во второй половине сезона украинка опустилась вначале на пятое, а затем и на седьмое место.

На две строчки в актуальном рейтинге поднялась 16-летняя Марта Костюк, обновив свой личный рекорд, - 119-е место.

Вашему вниманию результаты украинок в реестре WTA: