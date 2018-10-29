Свитолина стабильно входит в Топ-10 игроков мира / REUTERS

Элина Свитолина: долгожданная большая победа и перспективы-2019

Кирилл Стадниченко
14:35, 29 октября 2018
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В воскресенье в Сингапуре завершился Итоговый турнир WTA сезона-2018. Едва ли не волею случая попавшая в число участниц соревнований – восьмерку сильнейших теннисисток мира – украинка Свитолина блестяще провела все пять матчей, выиграла их и завоевала самый главный на сегодняшний день в своей карьере трофей.

Свитолина стабильно входит в Топ-10 игроков мира / REUTERS

В мире тенниса сегодня существуют шесть самых престижных трофеев. Это титулы победителя четырех турниров серии Большого Шлема – Открытые чемпионаты Австралии, США, Франции и самый знаменитый и старинный в теннисном мире Уимблдонский турнир, командные Кубок Дэвиса у мужчин или Кубок Федераций у женщин и титул чемпиона того самого Итогового турнира – соревнования с участием десятки лучших игроков мира (восемь основных плюс два запасных) по итогам года.

И ни один из этих турниров пока не покорялся ни представителям Украины в целом, ни одной из лучших в мире на протяжении последних лет Элине Свитолиной, в частности. А ведь Свитолина имеет все основания считаться претендентом хотя бы на одну большую победу. Она стабильно входит в Топ-10 игроков мира, выиграла уже далеко не один престижный турнир так называемого «второго эшелона» и все время «на виду» у мировой теннисной общественности. Достаточно упомянуть тот факт, что в программе телеканала Евроспорт «Гейм, Шетт, Матс», которую ежедневно во время трансляций турниров Большого шлема ведут знаменитые в прошлом игроки Матс Виландер и  Барбара Шетт, Свитолина уже не раз становилась предметом повышенного внимания, игру которой и особенности поведения на корте и вне его пределов обсуждают до мельчайших подробностей. Такого внимания удостаиваются только игроки с приставкой «супер». Собственно, такой и является Элина Свитолина. Но до вчерашнего дня назвать ее элитной спортсменкой в полной мере все-таки было нельзя. Недоставало БОЛЬШИХ побед. В воскресенье она пришла.

Победа в Сингапуре стала логичным итогом двухлетнего цикла громких успехов Свитолиной на мировых кортах / REUTERS

 Всю минувшую неделю мир украинского тенниса в целом и команда Свитолиной, в частности, находились в повышенном тонусе, одновременно, испытывая некий мандраж. Ведь в прошлом году у Элины уже был опыт участия в этом турнире. И опыт далеко не самый позитивный. Тогда она одержала одну победу при двух поражениях и не прошла даже стадию группового этапа, оставшись без полуфинала.

В этот раз все было совсем иначе. А интрига и «закрутка» в группе были настолько запутаны, что даже две победы на старте не гарантировали попадание в четверку лучших – полуфинал. Еще в матче заключительного 3-го тура группового этапа Свитолина находилась на грани вылета из числа соискателей титула победительницы турнира.   Проиграв первый сет матча против прошлогодней победительницы турнира датчанки Каролин Возняцки, Свитолина не могла повернуть ситуация в свою сторону до счета 5:5 во второй партии. И лишь в самой концовке сета нашей спортсменке удалось решить главную задачу группового турнира. А затем, выиграв у потерявшей всякую турнирную мотивацию Возняцки третью партию и матч в целом – 5:7, 7:5, 6:3, еще и занять 1-е место в группе с тремя победами в активе.

Не менее напряженными и «страстными» оказались и последующие матчи - полуфинал и финал. Но, поймавшую кураж украинку уже было не остановить. Всю эту неделю в Сингапуре украинка напоминала себя саму времен победных турниров в Дубаи, Риме, Торонто, Стамбуле, Брисбене. Этих побед, повторюсь, за годы профессиональной карьеры Свитолина накопила немало. Но только вчера к Элине наконец-то пришла такая долгожданная большая победа.

Элина Свитолина с трофеем / REUTERS

Победа в Сингапуре стала логичным итогом двухлетнего цикла громких успехов Свитолиной на мировых кортах. Если раньше – а первая ее победа датирована уже далеким 2013-м годом – Элина выигрывала соревнования только серии International, то уже в феврале 2017-го она побеждает в Дубаи на турнире Premier 5,дополнив этот успех в том году победами на аналогичных соревнованиях в Риме и Торонто. В нынешнем сезоне-2018 украинка на старте выиграла два соревнования чуть менее престижной категории Premier в Брисбене (в январе) и спустившегося из Premier 5 на ступеньку ниже турнира в Дубаи (февраль). А затем вновь вернулась к «штамповке титулов» в Premier 5, повторив свой прошлогодний успех в Риме. Турнир в столице Италии сохранил свой статус, в отличие от соревнований в Дубаи.

Есть еще соревнования Premier Maradory, где Свитолина не побеждала ни разу, ну, и четверка супер-турниров, входящих в серию Большого Шлема».

Все это – уже задания на следующий календарный год, который в календаре теннисных соревнований совпадает с сезоном, длящимся с января по октябрь-ноябрь.  Да, кстати, есть еще Олимпиада, но это уже далекая перспектива. Ближайшие Игры пройдут в Токио в 2020-м году. Кстати, именно после успеха в Рио-2016, где Свитолина дошла до четвертьфинала, по пути обыграв САМУ американку Серену Уильямс, на нее впервые обратили пристальное внимание. Ведь даже четвертьфинал Олимпиады не идет ни в какое сравнение с титулами турниров серии International.

На протяжении двух лет Свитолина входит в Топ-10 мирового рейтинга. До этого, украинка два сезона подряд входила в вторую десятку рейтинга, закончив 2015-й год на 19-м месте, а 2016-й – на 14-м. А в Топ-100 мирового тенниса она входит еще с 2013-го (2013 – 40-е место, 2014 – 29-е). Стоит отметить, что наша теннисистка показывает стабильные результаты и поступательное движение вверх. Еще в сентябре, после очередного провала на US Open, что означало конец надеждам на выигрыш «Шлема» в 2018-м году, некоторые «горячие головы» утверждали, что путь к большим победам для Свитолиной «закрыт навсегда» - дескать психология не та у спортсменки, нет «гена победителя». Но уже вчера эти головы пришлось немного остудить. Ведь победа на Итоговом чемпионате года – третья по престижу в классификации теннисного мира, после турниров Большого шлема и Олимпиады. Можно сказать, что Свитолина даже перепрыгнула через «ступеньку. Ведь она, как уже было сказано, не выигрывала ни одного из четырех обязательных турниров (совместно с мужчинами) серии Premier Mandatory с призовым фондом не менее $ 7 435 455, которые ежегодно проходят в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине.

Воскресная победа предполагает принципиально новые цели – триумфы и титулы соревнований серии Большого шлема / REUTERS

Кстати, победа на Итоговом турнире года может сломать тот самый пресловутый психологический барьер, если он вообще был. Мнения по поводу неудач Свитолиной на турнирах серии «Шлема» даже среди специалистов разнятся кардинально – от психологической неуверенности в себе до череды неприятных, но вполне логичных и предсказуемых поражений. Мол, в данной ситуации на победу рассчитывать было практически невозможно. Кстати, и на эти вопросы даст ответ уже следующий сезон. Победами на уровне Premier 5 от Свитолиной уже никого не удивишь. И даже победами в Premier Matadory, с учетом выигрыша Итогового турнира года.

Воскресная победа предполагает принципиально новые цели – триумфы и титулы соревнований серии Большого шлема. Именно этого украинский болельщик и ждет от Свитолиной в 2019-м году. Первый из них – в австралийском Мельбурне – пройдет уже в январе. Корты с жестким покрытием «хард» не являются проблемой для украинки, которая отличается своим универсализмом и успешной игрой на любом покрытии. А в самом начале 2018-го года, в январе, украинка испытала радость триумфа на турнире в Австралии, в Брисбене, который входил в серию подготовительных к Australian Open. В финале турнира в Брисбене украинка, кстати, очень легко обыграла Анастасию Соснович из Беларуси – 6:2, 6:1. Теперь стоит ждать уже новых побед на Зеленом континенте, более ярких и значимых. 

Кирилл Стадниченко

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Теги: #теннис#Элина Свитолина