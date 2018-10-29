Элина Свитолина: долгожданная большая победа и перспективы-2019

В мире тенниса сегодня существуют шесть самых престижных трофеев. Это титулы победителя четырех турниров серии Большого Шлема – Открытые чемпионаты Австралии, США, Франции и самый знаменитый и старинный в теннисном мире Уимблдонский турнир, командные Кубок Дэвиса у мужчин или Кубок Федераций у женщин и титул чемпиона того самого Итогового турнира – соревнования с участием десятки лучших игроков мира (восемь основных плюс два запасных) по итогам года.

И ни один из этих турниров пока не покорялся ни представителям Украины в целом, ни одной из лучших в мире на протяжении последних лет Элине Свитолиной, в частности. А ведь Свитолина имеет все основания считаться претендентом хотя бы на одну большую победу. Она стабильно входит в Топ-10 игроков мира, выиграла уже далеко не один престижный турнир так называемого «второго эшелона» и все время «на виду» у мировой теннисной общественности. Достаточно упомянуть тот факт, что в программе телеканала Евроспорт «Гейм, Шетт, Матс», которую ежедневно во время трансляций турниров Большого шлема ведут знаменитые в прошлом игроки Матс Виландер и Барбара Шетт, Свитолина уже не раз становилась предметом повышенного внимания, игру которой и особенности поведения на корте и вне его пределов обсуждают до мельчайших подробностей. Такого внимания удостаиваются только игроки с приставкой «супер». Собственно, такой и является Элина Свитолина. Но до вчерашнего дня назвать ее элитной спортсменкой в полной мере все-таки было нельзя. Недоставало БОЛЬШИХ побед. В воскресенье она пришла.

Всю минувшую неделю мир украинского тенниса в целом и команда Свитолиной, в частности, находились в повышенном тонусе, одновременно, испытывая некий мандраж. Ведь в прошлом году у Элины уже был опыт участия в этом турнире. И опыт далеко не самый позитивный. Тогда она одержала одну победу при двух поражениях и не прошла даже стадию группового этапа, оставшись без полуфинала.

В этот раз все было совсем иначе. А интрига и «закрутка» в группе были настолько запутаны, что даже две победы на старте не гарантировали попадание в четверку лучших – полуфинал. Еще в матче заключительного 3-го тура группового этапа Свитолина находилась на грани вылета из числа соискателей титула победительницы турнира. Проиграв первый сет матча против прошлогодней победительницы турнира датчанки Каролин Возняцки, Свитолина не могла повернуть ситуация в свою сторону до счета 5:5 во второй партии. И лишь в самой концовке сета нашей спортсменке удалось решить главную задачу группового турнира. А затем, выиграв у потерявшей всякую турнирную мотивацию Возняцки третью партию и матч в целом – 5:7, 7:5, 6:3, еще и занять 1-е место в группе с тремя победами в активе.

Не менее напряженными и «страстными» оказались и последующие матчи - полуфинал и финал. Но, поймавшую кураж украинку уже было не остановить. Всю эту неделю в Сингапуре украинка напоминала себя саму времен победных турниров в Дубаи, Риме, Торонто, Стамбуле, Брисбене. Этих побед, повторюсь, за годы профессиональной карьеры Свитолина накопила немало. Но только вчера к Элине наконец-то пришла такая долгожданная большая победа.

Победа в Сингапуре стала логичным итогом двухлетнего цикла громких успехов Свитолиной на мировых кортах. Если раньше – а первая ее победа датирована уже далеким 2013-м годом – Элина выигрывала соревнования только серии International, то уже в феврале 2017-го она побеждает в Дубаи на турнире Premier 5,дополнив этот успех в том году победами на аналогичных соревнованиях в Риме и Торонто. В нынешнем сезоне-2018 украинка на старте выиграла два соревнования чуть менее престижной категории Premier в Брисбене (в январе) и спустившегося из Premier 5 на ступеньку ниже турнира в Дубаи (февраль). А затем вновь вернулась к «штамповке титулов» в Premier 5, повторив свой прошлогодний успех в Риме. Турнир в столице Италии сохранил свой статус, в отличие от соревнований в Дубаи.

Есть еще соревнования Premier Maradory, где Свитолина не побеждала ни разу, ну, и четверка супер-турниров, входящих в серию Большого Шлема».

Все это – уже задания на следующий календарный год, который в календаре теннисных соревнований совпадает с сезоном, длящимся с января по октябрь-ноябрь. Да, кстати, есть еще Олимпиада, но это уже далекая перспектива. Ближайшие Игры пройдут в Токио в 2020-м году. Кстати, именно после успеха в Рио-2016, где Свитолина дошла до четвертьфинала, по пути обыграв САМУ американку Серену Уильямс, на нее впервые обратили пристальное внимание. Ведь даже четвертьфинал Олимпиады не идет ни в какое сравнение с титулами турниров серии International.

На протяжении двух лет Свитолина входит в Топ-10 мирового рейтинга. До этого, украинка два сезона подряд входила в вторую десятку рейтинга, закончив 2015-й год на 19-м месте, а 2016-й – на 14-м. А в Топ-100 мирового тенниса она входит еще с 2013-го (2013 – 40-е место, 2014 – 29-е). Стоит отметить, что наша теннисистка показывает стабильные результаты и поступательное движение вверх. Еще в сентябре, после очередного провала на US Open, что означало конец надеждам на выигрыш «Шлема» в 2018-м году, некоторые «горячие головы» утверждали, что путь к большим победам для Свитолиной «закрыт навсегда» - дескать психология не та у спортсменки, нет «гена победителя». Но уже вчера эти головы пришлось немного остудить. Ведь победа на Итоговом чемпионате года – третья по престижу в классификации теннисного мира, после турниров Большого шлема и Олимпиады. Можно сказать, что Свитолина даже перепрыгнула через «ступеньку. Ведь она, как уже было сказано, не выигрывала ни одного из четырех обязательных турниров (совместно с мужчинами) серии Premier Mandatory с призовым фондом не менее $ 7 435 455, которые ежегодно проходят в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине.

Кстати, победа на Итоговом турнире года может сломать тот самый пресловутый психологический барьер, если он вообще был. Мнения по поводу неудач Свитолиной на турнирах серии «Шлема» даже среди специалистов разнятся кардинально – от психологической неуверенности в себе до череды неприятных, но вполне логичных и предсказуемых поражений. Мол, в данной ситуации на победу рассчитывать было практически невозможно. Кстати, и на эти вопросы даст ответ уже следующий сезон. Победами на уровне Premier 5 от Свитолиной уже никого не удивишь. И даже победами в Premier Matadory, с учетом выигрыша Итогового турнира года.

Воскресная победа предполагает принципиально новые цели – триумфы и титулы соревнований серии Большого шлема. Именно этого украинский болельщик и ждет от Свитолиной в 2019-м году. Первый из них – в австралийском Мельбурне – пройдет уже в январе. Корты с жестким покрытием «хард» не являются проблемой для украинки, которая отличается своим универсализмом и успешной игрой на любом покрытии. А в самом начале 2018-го года, в январе, украинка испытала радость триумфа на турнире в Австралии, в Брисбене, который входил в серию подготовительных к Australian Open. В финале турнира в Брисбене украинка, кстати, очень легко обыграла Анастасию Соснович из Беларуси – 6:2, 6:1. Теперь стоит ждать уже новых побед на Зеленом континенте, более ярких и значимых.

Кирилл Стадниченко