Украинка Елена Короткая стала чемпионкой мира по шашкам

Месяц назад Короткая стала двукратной победительницей чемпионата мира по шашкам-64 в бразильской версии.

29 октября в Нижневартовске (Россия) завершился чемпионат мира по шашкам-64 в молниеносной игре среди женщин. Чемпионкой мира стала украинка Елена Короткая из города Каменское (Днепропетровская область).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации шашек Украины.

В соревнованиях приняли участие 10 спортсменок. Елена Короткая была единственной, кто представлял нашу страну в женском турнире. Сыграв 9 туров, украинка набрала 15 очков из 18 возможных. Второе и третье места заняли россиянки Матрена Ноговицына и Кристина Ватолина, у которых по 14 очков.

Завтра, 30 октября, женщины продолжат соревноваться в классической программе мундиаля, где также лидирует Елена Короткая.

Отметим, что месяц назад Елена Короткая стала двукратной победительницей чемпионата мира по шашкам-64 (бразильская версия) в турецком Измире.