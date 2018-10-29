В соцсетях появилось фото 5-летней Свитолиной с ее первой наградой

Маленькой Элине вручили грамоту на турнире "Червона Рута" в Измаиле.

В Facebook выложили фотографию, на которой будущая чемпионка Итогового турнира WTA украинская теннисистка Элина Свитолина получает свою первую награду в спортивной карьере.

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На фото, которое появилось в паблике "Большой теннис в Измаиле", Элине не больше пяти лет. Ей вручили грамоту, как самой юной участнице соревнований.

"На одном из турниров "Червона Рута" в городе Измаиле, девочке Элине вручили грамоту, как самой юной участнице соревнований. Это был ее первый турнир! Сегодня эта девочка покорила весь мир. Она победитель итогового турнира WTA! Браво, Элина Свитолина!", - отмечается в публикации.

Напомним, Элина Свитолина родилась в Одессе и там делала первый шаги в большом теннисе.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 28 октября, 24-летняя украинка стала чемпионкой неофициального чемпионата мира - Итогового турнира WTA, который традиционно завершает сезон.