Невероятные эмоции Свитолиной в победном матче Итогового турнира WTA (фотогалерея, видео)

Главное событие в истории украинского тенниса!

Вчера, 28 ноября, в Сингапуре украинка Элина Свитолина в невероятно драматичной борьбе одержала победу над американкой Слоун Стивенс в финале Итогового турнира WTA, который называют также неофициальном чемпионатом мира по теннису.

Счет поединка - 3:6, 6:2, 6:2. Проиграв первый сет во много из-за волнения, украинка затем прислушалась к подсказкам своего тренера, взяла игру под свой контроль и разбила американку в двух следующих партиях.

Победа на Итоговом турнире - высшее достижение не только для Свитолиной, но и для всего украинского тенниса за историю.

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Всего Элина завоевала 13-й титул WTA в своей карьере (предыдущие 12 выигранных турниров уступают по престижности Итоговому чемпионату). Интересно отметить, что последние два года украинка не проигрывает финальные матчи - финал Итогового стал для нее девятым победным подряд. За последние два года украинка выиграла девять титулов WTA и это больше чем кто либо в женском туре.

За победу в Сингапуре Элина получила 2,36 млн. долларов призовых. Это почти столько же, сколько за весь предыдущий сезон, где она заработала чуть меньше 2,9 млн. долларов. Всего за карьеру на счету Элины теперь более 12,5 млн. призовых. Конечно эти суммы без учета налогов, сообщает портал Большой теннис Украины.

Предлагаем вспомнить самые яркие и эмоциональные моменты финального матча в Сингапуре с участием украинки.