Сборная Украины по гандболу победила Черногорию в отборе на Евро-2020

Для сборной Украины это первая победа под руководством нового тренерского штаба.

Сборная Украины по гандболу одержала первую победу в отборочном турнире на чемпионат Европы-2020. В домашней игре 2-го тура в Сумах команда Сергея Бебешко уверенно разобралась с Черногорией. Матч завершился со счетом 29:24, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Блестящий матч выдал вратарь хозяев Геннадий Комок. В нападении наиболее результативным стал левый полусредний Владислав Остроушко - 7 мячей.

Украинцы уступали в счете только в начале матча, но затем полностью завладели инициативой, выиграли первый тайм - 15:12, а в начале второй половины увеличили свой отрыв. Хозяева забили немало бросками с задней линии, но не менее опасными были их быстрые переходы от обороны к нападению, взрывные ускорения техничных Захара Денисова и Александра Кириленко, а также реализация линейного Павла Гурковского.

Для сборной Украины это первая победа под руководством нового тренерского штаба и очередной успешный матч на сумской арене, где еще не было ни одного поражения (три победы и одна ничья).

Отбор на чемпионат Европы-2020. 2-й тур. 8 группа

Украина - Черногория 29:24 (15:12)

После двух туров сборная Украины с двумя очками занимает второе место в турнирной таблице. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды каждой из восьми отборочных групп, а также четыре команды, из тех, что займут третьи места. Следующие матчи наша команда проведет в апреле 2019 года, когда дважды сыграет с Фарерскими островами.

Турнирное положение после двух туров

1. Дания – 4 очка (голы +24)

2. УКРАИНА - 2 (голы -1)

3. Черногория - 1 (голы -5)

4. Фарерские острова - 0 (голы -18)