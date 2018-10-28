Свитолина играет в финале Итогового турнира впервые в истории украинского тенниса (прямая трансляция)
Сегодня в Сингапуре проходит финальный матч Итогового турнира WTA, в котором украинка Элина Свитолина встречается с американкой Слоан Стивенс.
Итоговый турнир WTA является аналогом чемпионата мира по теннису. Соревнования проводятся c 1972 года и проходят с участием восьми лучших спортсменок года. Впервые в истории укринского тенниса - как женского, так и мужского - в финале Итогового турнира будет украинский участник.
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Напомним, что Элина Свитолина на пути к финалу выиграла групповой турнир, победив Петру Квитову (2:0), Каролину Плишкову (2:1), Каролин Возняцки (2:1), а в полуфинале одолев Кики Бертенс (2:1).
В свою очередь, Стивенс также заняла первое место в своей группе - она обыграла Наоми Осаку (2:1), Кики Бертенс (2:1) и Анжелик Кербер (2:0), а в полуфинале совершила эффектный камбек против Плишковой (2:1).
24-летняя Элина Свитолина, занимающая 7-е место в рейтинге WTA, и 25-летняя Стивенс, находящаяся на 6-й строчке, встречались на профессиональном уровне три раза. Счет - 2-1 в пользу Стивенс. Предыдущая встреча в августе этого года в полуфинале турнира в Монреале завершилась в пользу американки.
Финальный матч Итогового турнира WTA начинается сегодня в 13:30 по киевскому времени.
Игру в Украине будут транслировать телеканалы «UA: Перший» и «Спорт-1».