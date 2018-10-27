Свитолина обыграла голландку Бертенс и вышла в финал Итогового турнира WTA

Полуфинальный матч-триллер завершился со счетом 7:5, 6:7, 6:4.

В Сингапуре завершился первый полуфинальный матч Итогового турнира-2018 по теннису, в котором Элина Свитолина противостояла Кики Бертенс из Нидерландов.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

В первой партии соперницы на равных играли до счета 5:5. И только в концовке партии, последних двух геймах - украинская теннисистка обозначила свое преимущество - 7:5. А во второй партии выявить победительницу в основные 12 геймов так и не удалось. На тай-брейке чуть удачливее была Бертенс - 6:7 (5:7).

В решающей третьей партии Свитолина выиграла два гейма подряд в начале сета (3:1) и удержала это преимущество до конца матча - 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

В финале Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) - Каролина Плишкова (Чехия). Решающая игра состоится в воскресенье, 28 октября.