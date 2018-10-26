Украина завоевала четвертую медаль на чемпионате мира по борьбе

Борец греко-римского стиля Ленур Темиров завоевал бронзу мирового первенства.

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров завоевал бронзу чемпионата мира-2018 в Будапеште.

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В соревнованиях в весовой категории до 63 кг Темиров за выход в золотой финал уступил бронзовому призеру Олимпийских игр-2016 узбеку Эльмурату Тасмурадову (3:4). В "бронзовой схватке" украинец сошелся с китайцем Эрбату Туо и одержал уверенную победу со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Эта медаль стала четвертой для сборной Украины на турнире в Будапеште. До этого Алла Черкасова завоевала золото, а Юлия Ткач (до 62 кг) и Оксана Ливач (до 50 кг) стали бронзовыми призерами соревнований.

Отметим, что сегодня в золотой финал чемпионата мира вышел лидер украинских борцов греко-римского стиля Жан Беленюк.