Свитолина сыграет с Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира WTA

В другом полуфинале сойдутся Слоан Стивенс и Каролина Плишкова.

В Сингапуре состоялись последние матчи группового этапа WTA Finals 2018, по итогам которых определилась соперница украинки Элины Свитолиной в полуфинале.

Второе место в Красной группе заняла Кики Бертенс Из Нидерландов, сообщает официальный сайт турнира.

Бертенс выиграла сегодня первый сет у Наоми Осаки из Японии - 6:3, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

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В другом матче дня Слоан Стивенс (США) обыграла Анжелик Кербер из Германии со счетом 6:3, 6:3 и заняла 1-е место в группе.

Таким образом, в другом полуфинале завтра встретятся Стивенс и Каролина Плишкова из Чехии.

Как сообщал УНИАН, Итоговый турнир года с участием восьми сильнейших теннисисток мира проходит в Сингапуре с 21 по 28 октября.