Анна Рыжикова и Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами сентября в Украине

Михаил Кохан победил в метании 5-килограммового молота на международной юношеской матчевой встречи по легкой атлетике между сборными Украины, Беларуси и Турции.

Анна Рыжикова и Михаил Кохан были признаны лучшими легкоатлетами Украины по итогам сентября-2018.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Анна Рыжикова финишировала третьей на Континентальном кубке ИААФ на дистанции 400 метров с барьерами. Ее время – 54,47 с – стал вторым результатом в европейском и седьмым в мировом топ-листе сезона. В составе сборной Европы украинка заняла второе место в командном зачете.

В сентябре Рыжикова также победила на международном легкоатлетическом турнире серии IAAF World Challenge в Загребе.

Михаил Кохан победил в метании 5-килограммового молота на международной юношеской матчевой встречи по легкой атлетике между сборными Украины, Беларуси и Турции со вторым на тот момент результатом в мире среди атлетов в возрасте до 18 лет (84,27 м). Отметим также, что во время соревнований в Луцке не прекращался сильный дождь.

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