Яркие кадры драматичной победы Свитолиной на Итоговом турнире WTA (фотогалерея)

Свитолина одержала три победы в трёх матчах и вышла в полуфинал с первого места.

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в суперзрелищном матче над датчанкой Каролиной Возняцки на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Матч продолжался 2 часа 35 минут и завершился со счётом 5:7, 7:5, 6:3. Таким образом, в "Белой группе" Свитолина одержала три победы в трёх матчах и вышла в полуфинал с первого места.

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После игры украинка поделилась впечатлениями:

«Матч получился великолепным! Возняцки всегда заставляет тебя играть на пределе. Она играет так, что тебе приходится постоянно прибавлять. Я должна поблагодарить её за то, что подтолкнула меня к такой игре. Я стала более зрелой теннисисткой. Я стараюсь сохранять спокойствие и биться за каждый мяч», — цитирует Свитолину Reuters.

Помимо Свитолиной, в полуфинал турнира из "Белой группы" вышла чешка Каролина Плишкова. Свитолина и Плишкова узнают своих соперниц завтра, 26 октября, когда будут сыграны заключительные матчи "Красной группы".