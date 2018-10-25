Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира-2018 WTA

Наша спортсменка попала в четверку лучших теннисисток мира.

В Сингапуре прошел матч заключительного 3-го тура группового этапа Итогового турнира-2018 WTA, в котором украинка Элина Свитолина выиграла вторую партию и гарантировала себе место в полуфинале.

Ее сопернице Каролин Возняцки для попадания в полуфинал необходимо было обыгрывать украинку в двух партиях, сообщает официальный сайт турнира.

И после победы 7:5 в первом сете датчанка повела во второй с брейком - 2:1. Но, не сумела удержать преимущество, а при счете 5:6 проиграла собственную подачу, а вместе с ней партию и шансы на выход в полуфинал - 5:7.

В третьй партии заключительного матча Белой группы решалось, с какого места Свитолина выйдет в полуфинал. В итоге она выиграла партию и матч целиком и финишировала на 1-м месте в квартете.

Элина Свитолина (Украина) - Каролин Возняцки (Дания) - 5:7, 7:5, 6:3