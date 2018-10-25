Ветеран АТО Дмитренко принес сборной Украины 12-ю медаль на "Играх непокоренных"

Украинец стал вторым в метании диска на соревнованиях военнослужащих и ветеранов в Сиднее.

Сегодня, 25 октября, ветеран АТО Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль по метанию диска на соревнованиях Invictus Games («Игры непокоренных»), которые проходят в австралийском Сиднее. Украинец занял второе место с общим результатом - 36,65 метра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Серебряный призер уступил лишь результату американца Майкла Энтони Сусадокарми, но опередил эстонца Отта Йоесаара, а также еще нескольких участников финала.

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Юрий Дмитренко – ветеран АТО, принимал участие в боях в Донецкой и Луганской области (2014-2016 гг.). Систематически занимается спортом, испытывая собственные возможности и поощряя к занятиям спортом других раненых воинов.

Таким образом, на данный момент у украинской сборной уже 12 медалей - среди них 3 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовых.

«Игры непокоренных» (Invictus Games) – это международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны. Их основал британский принц Гарри.

Впервые Игры непокоренных прошли в 2014 году в Лондоне. В этом году в соревнованиях принимают участие команды 18 стран: Афганистан, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирак, Италия, Иордания, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Украина, Великобритания, США.