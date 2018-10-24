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Сборная Украины по гандболу стартовала в отборе Евро-2020 с поражения в Дании

23:47, 24 октября 2018
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Сборная Украины по гандболу проиграла Дании в квалификации Евро-2020 / handball.net.ua

В Орхусе (Дания) завершился матч 1-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 по гандболу. Сборная Украины уступила фавориту своей группы - сборной Дании - со счетом 24:30.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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В первом тайме украинские гандболисты сумели навязать борьбу олимпийским чемпионам 2016 года, чемпионам Европы 2008 и 2014 годов. Какое-то время "сине-желтые" даже вели в счете, однако перед самым перерывом датчане выравняли ситуацию, и первый тайм завершился вничью - 12:12.

После перерыва чаши весов уверенно склонились на сторону хозяев площадки - датчане вырвались вперед и в дальнейшем не отдавали инициативу.

Окончательный счет - 30:24 в пользу сборной Дании. 

В другом матче группы 8 сборная Черногории не сумела обыграть команду Фарерских островов - ничья 24:24. 

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Теги: #сборная Украины по гандболу мужчины