Сборная Украины по гандболу стартовала в отборе Евро-2020 с поражения в Дании

Матч завершился со счетом 30:24 в пользу датчан.

В Орхусе (Дания) завершился матч 1-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 по гандболу. Сборная Украины уступила фавориту своей группы - сборной Дании - со счетом 24:30.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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В первом тайме украинские гандболисты сумели навязать борьбу олимпийским чемпионам 2016 года, чемпионам Европы 2008 и 2014 годов. Какое-то время "сине-желтые" даже вели в счете, однако перед самым перерывом датчане выравняли ситуацию, и первый тайм завершился вничью - 12:12.

После перерыва чаши весов уверенно склонились на сторону хозяев площадки - датчане вырвались вперед и в дальнейшем не отдавали инициативу.

Окончательный счет - 30:24 в пользу сборной Дании.

В другом матче группы 8 сборная Черногории не сумела обыграть команду Фарерских островов - ничья 24:24.