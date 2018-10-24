Украинка Черкасова выиграла золото чемпионата мира по вольной борьбе в Будапеште

Это первая награда украинской сборной на турнире.

Украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе. Об этом сообщает официальный твиттер соревнований.

В финальном поединке весовой категории 68 кг Черкасовой противостояла двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира среди спортсменов до 23 лет, обладательница серебра и бронзы взрослого чемпионата Европы Кумба Ларок из Франции. Черкасова победила в финальной схватке со счетом 15:10.

Перед этим в полуфинале украинка победила чемпионку Азии Шень Чжоу – 11:8.

Напомним, что чемпионат мира по борьбе проходит в Будапеште до 28 октября. Это первая медаль Украины на турнире.