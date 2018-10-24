Украинка Черкасова выиграла золото чемпионата мира по вольной борьбе в Будапеште
21:36, 24 октября 2018Другое
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Это первая награда украинской сборной на турнире.
Алла Черкасова / twitter.com/wrestling
Украинка Алла Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе. Об этом сообщает официальный твиттер соревнований.
В финальном поединке весовой категории 68 кг Черкасовой противостояла двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира среди спортсменов до 23 лет, обладательница серебра и бронзы взрослого чемпионата Европы Кумба Ларок из Франции. Черкасова победила в финальной схватке со счетом 15:10.
Перед этим в полуфинале украинка победила чемпионку Азии Шень Чжоу – 11:8.
Напомним, что чемпионат мира по борьбе проходит в Будапеште до 28 октября. Это первая медаль Украины на турнире.
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