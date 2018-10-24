Участница марафона в Японии сломала ногу и доползла до финиша на четвереньках (видео)

Девушка упала за 200 метров до конца этапа.

Японка, принимавшая участие в командном марафоне «Экиден» в префектуре Фукуока, за 200 м до финиша своего этапа получила повреждение ноги, но не сошла с дистанции, а стала двигаться вперёд на четвереньках, чтобы передать эстафету следующей бегунье.

Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

После финиша девушку отправили в больницу, где был диагностирован перелом.

Читайте такжеГолый мужчина устроил экстремальное шоу: прыгнул в аквариум с акулами (видео 18+)

Несмотря на все усилия травмированной девушки, результат ее команды не был засчитан. Пока девушка ползла до финиша, менеджер сборной позвонил организаторам и попросил их снять легкоатлетку с забега в связи с повреждением. Таким образом, старания девушки оказались напрасны. По словам врачей, она будет восстанавливаться 3-4 месяца.

Представитель команды по окончании соревнований выступил с заявлением: «Мы очень сожалеем, что так произошло. Надеемся, организаторы соревнований в будущем смогут принять должные меры, чтобы подобное не повторилось».