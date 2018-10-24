Сборная Украины по гандболу сегодня стартует в отборе на Евро-2020

В стартовом поединке украинцы сыграют с олимпийскими чемпионами-2016 сборной Дании.

Сегодня, 24 октября, стартует основной раунд квалификации на чемпионат Европы по гандболу-2020, который будет историческим. Впервые чемпионат Европы пройдет сразу в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции.

Также впервые в истории участие в финальной части примут сразу 24 сборные. Ранее на Евро выступали по 16 команд. Кроме хозяев путевку на континентальное первенство уже получила обладательница золота 2016 года сборная Испании.

Остальные путевки разыграют в 2-й квалификационной стадии, которая стартует сегодня. Среди участников отбора и обновленная сборная Украины. 32 команды разделены на 8 квартетов. На Евро выйдут по две лучшие сборные каждой из групп, а также 4 лучшие команды из тех, что займут третьи места. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Сборная Украины попала в 8-й отборочную группу вместе с олимпийскими чемпионами-2016, чемпионами Европы 2008 и 2014 сборной Дании, участником ЧЕ-2014, 2016 и 2018 сборной Черногории, а также сборной Фарерских островов, которая выиграла 1-й этап квалификации.

Украинцы стартуют сегодня матчем в Орхусе против Дании, а 28 октября в Сумах будут принимать Черногорию. Оба матча можно увидеть в прямых трансляциях.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧЕ-2020

28 октября. 22.00. Дания – Украина.

24 октября. Украина – Черногория.

10-14 апреля. Фарерские острова - Украина

13-14 апреля Украина - Фарерские острова

12-13 июня. Украина - Дания

15-16 июня. Черногория – Украина

Сергей Бебешко - новый главный тренер "сине-желтых" - считает, что Украина должна выходить на чемпионат Европы как минимум со второго места. Наш главный конкурент – Черногория, которая будет играть без главной гандбольной звезды страны - Вуко Борозана из «Вардара». Впрочем состав черногорцев все равно выглядит довольно мощно.

Украина в последний раз играла на чемпионате Европы в 2010 году. Тогда в трех матчах против Хорватии, России и Норвегии 27 мячей забросил Сергей Онуфриенко. Одним из лидеров сборной он является и сейчас. 33-летний правый полусредний выступает за «Шартр» и входит в число лучших снайперов 2-го дивизиона чемпионата Франции.

После длительной паузы вернулись в сборную левый полусредний Владислав Остроушко, вратарь Валентин Кошевой и линейный Павел Гурковский. В рамках подготовки национальная команда Украины провела сборы в Конча-Заспе и тренер остался доволен физической формой игроков, а еще больше – настроением внутри коллектива.

К сожалению, из-за травмы в первых матчах отбора не сыграют Станислав Жуков из немецкого «Гумерсбаха» и Артем Козакевич из «Мотора». В связи со сменой гражданства прекратил выступления вратарь Игорь Чуприна («Татран», Словакия).

Стартовый матч отбора на чемпионат Европы-2020 Дания - Украина начнется сегодня в 22.00 по киевскому времени.