Свитолина одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Плишкову

Для выхода в полуфинал итогового турнира года украинке осталось сделать шаг.

Украинка Элина Свитолина одержала победу во 2-м туре Итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре. Украинская теннисистка в трех сетах обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался почти два часа (1 час 54 минуты). В первом сете Свитолина перехватила инициативу и сделала решающий брейк в середине партии.

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Во второй партии чешская теннисистка мощно ответила, сделав два брейка и сравняла счет по партиям - 1:1.

Исход поединка решался в третьем сете, который великолепно начала Свитолина, выиграв четыре гейма подряд - 4:0. Плишкова попыталась зацепиться и ответила двумя выигранными геймами (4:2), однако после этого сама дважды не сумела удержать свою подачу. С третьего матчбола Свитолина завоевала важнейшую победу!

Напомним, что в 1-м туре украинка также выступила удачно, обыграв другую чешскую теннисистку Петру Квитову.

После двух туров у Элины максимальный показатель - две победы, однако она пока не гарантировала себе выход в полуфинал. В 3-м туре, послезавтра, украинка сыграет с еще одной бывшей первой ракеткой Каролин Возняцки (Дания). Для выхода в полуфинал Элине нужно выиграть как минимум один сет.

Сегодня будущая соперница украинки обыграла в другом матче "Белой группы" Петру Квитову – 7:5, 3:6, 6:2.