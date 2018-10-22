Украинец Квятковский вышел в бронзовый финал чемпионата мира по борьбе в Будапеште

Завтра Украина может завоевать первую медаль на соревнованиях в столице Венгрии.

На чемпионате мира по борьбе, который проходит в эти дни в Будапеште, украинец Андрей Квятковский вышел в бронзовый финал.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Выступая в весовой категории 70 кг, Квятковский сначала победил болгарского борца со счетом 4:2, в четвертьфинале также уверенно одолел призера чемпионата мира, Азиатских игр и чемпионата Азии Эламана Догдурбека из Киргизстана - 6:3. Однако в полуфинале проиграл чемпиону Азии и многократному призеру чемпионата Европы Адаму Батирову из Бахрейна.

Завтра украинский борец будет бороться за бронзовую медаль.

После трех дней чемпионата мира Украина остается без медалей. Первенство мира по борьбе проходит до 28 октября в столице Венгрии.