Юные олимпийцы вернулись в Украину из Буэнос-Айреса (фото)
15:35, 22 октября 2018Другое
354 0
Украинских спортсменов - участников Юношеских олимпийских игр - торжественно встретили в киевском аэропорту «Борисполь».
facebook.com/minsportua
Участники юношеских Олимпийских игр в аргентинском Буэнос-Айресе прилетели в Украину.
Юных олимпийцев торжественно встретили в киевском аэропорту «Борисполь».
Напомним, что по итогам Олимпиады Украина завоевала 23 награды (7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых) и заняла 10-е место в общем медальном зачете.
Ранее своим впечатлением от выступления украинцев в Буэнос-Айресе поделился президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter