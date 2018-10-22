Юные олимпийцы вернулись в Украину из Буэнос-Айреса (фото)

Украинских спортсменов - участников Юношеских олимпийских игр - торжественно встретили в киевском аэропорту «Борисполь».

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