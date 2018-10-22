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Юные олимпийцы вернулись в Украину из Буэнос-Айреса (фото)

15:35, 22 октября 2018
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Юных олимпийцев торжественно встретили в киевском аэропорту «Борисполь».

Напомним, что по итогам Олимпиады Украина завоевала 23 награды (7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых) и заняла 10-е место в общем медальном зачете.

Ранее своим впечатлением от выступления украинцев в Буэнос-Айресе поделился президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

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Теги: #Юношеские Олимпийские игры-2018