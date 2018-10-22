Украинцы завоевали две золотые медали на "Играх непокоренных"

Чемпионами Игр среди военнослужащих в Сиднее стали Александр Белобоков и Сергей Ильницкий.

В понедельник, 22 октября, украинские спортсмены завоевали две золотые медали на «Играх Непокоренных», которые проходят в Сиднее.

Первое золото в копилку украинской сборной в тяжелой борьбе завоевал Александр Белобоков в гребле на тренажерах в категории men's IR3 (скорость за одну минуту).

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Вторую золотую медаль для Украины завоевал капитан украинской сборной «Invictus Games» Сергей Ильницкий также в гребле на тренажерах - на этот раз в категории men's IR6 (скорость за одну минуту). Сергей Ильницкий разделил первое место с австралийским спортсменом.

"Второй год подряд капитан украинской сборной завоевала золото в категории скорость за одну минуту", - говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что украинец Денис Фищук завоевал "бронзу" в велогонках на время.

Напомним, "Игры непокоренных" стартовали 20 октября. Украину на соревнованиях представляют 15 спортсменов, они будут соревноваться в шести видах спорта.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные мультиспортивные соревнования бывших и действующих военных, которые стали инвалидами, проводящиеся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.