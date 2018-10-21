Плишкова обыграла Возняцки на Итоговом турнире WTA

Вместе с Элиной Свитолиной Каролина Плишкова возглавила группу.

В рамках 1-го тура Итогового чемпионата WTA действующая победительница турнира Каролина Возняцки из Дании в двух сетах уступила чешке Каролине Плишковой - 2:6, 4:6.

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Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. На счету второй ракетки мира 3 эйса, 3 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта. Её соперница 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 3 брейка.

Помимо Возняцки и Плишковой, в "Белой группе" также выступают украинка Элина Свитолина и представительница Чехии Петра Квитова.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.