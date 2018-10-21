Свитолина стартовала с эффектной победы на Итоговом турнире WTA (видео)

Украинка обыграла чешку Петру Квитову.

Украинская теннисистка Элина Свитолина с эффектной победы стартовала на Итоговом турнире года - WTA Finals-2018, который начался в Сингапуре.

Ее соперницей в первом матче была пятая ракетка мира Петра Квитова из Чехии. Соперницы провели на корте 1 час 28 минут. Поединок завершился победой украинки в двух партиях - 6:3, 6:3.

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На старте поединка девушки обменялись брейками. Свитолина не воспользовалась двойным брейкпоинтом в пятом гейме, но дальше выиграла четыре гейма подряд и праздновала победу в первом сете.

В затяжном гейме в начале второй партии Квитова не воспользовалась тремя брейками, а Свитолина реализовала свой первый же брейкпоинт в сете при счете 3-2. Преимущество в один брейк украинка удержала до конца матча, успешно подав на победу.

.@ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova!



Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua — WTA (@WTA) October 21, 2018

Во втором матче дня на WTA Finals сыграют Каролин Возняцки (Дания) и Каролина Плишкова (Чехия).