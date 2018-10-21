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Свитолина стартовала с эффектной победы на Итоговом турнире WTA (видео)

13:54, 21 октября 2018
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Элина Свитолина / REUTERS

Ее соперницей в первом матче была пятая ракетка мира Петра Квитова из Чехии. Соперницы провели на корте 1 час 28 минут. Поединок завершился победой украинки в двух партиях - 6:3, 6:3.

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На старте поединка девушки обменялись брейками. Свитолина не воспользовалась двойным брейкпоинтом в пятом гейме, но дальше выиграла четыре гейма подряд и праздновала победу в первом сете.

В затяжном гейме в начале второй партии Квитова не воспользовалась тремя брейками, а Свитолина реализовала свой первый же брейкпоинт в сете при счете 3-2. Преимущество в один брейк украинка удержала до конца матча, успешно подав на победу. 

Во втором матче дня на WTA Finals сыграют Каролин Возняцки (Дания) и Каролина Плишкова (Чехия).

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Теги: #Элина Свитолина#Итоговый турнир WTA