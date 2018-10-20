Бубка: достижения на Юношеских Олимпийских играх вселяют веру в будущие победы

Глава НОК Украины подвел итоги Юношеских олимпийских Игр-2018.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка подвел итоги Юношеских Олимпийских игр, которые завершились в аргентинском Буэнос-Айресе, отметив, что успешное выступление наших юных олимпийцев на престижном спортивном форуме Планеты демонстрирует хорошие перспективы и большой потенциал украинского спорта.

В Буэнос-Айресе украинцы завоевали 23 награды, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

«Горжусь нашими юными олимпийцами! Приятно было видеть, с каким профессионализмом, невероятной самоотдачей и высоким мастерством наши спортсмены выходили на арены соревнований, как они поддерживали друг друга до, во время и после соревнований. В Олимпийской деревне и на трибунах олимпийского Буэнос-Айреса не было более дружной и слаженной единой команды, которая искренне и самоотверженно переживала все победы и неудачи, работала на один общий результат. Сам не раз становился свидетелем с какой настойчивостью украинцы боролись за каждый зачетный балл, метр, секунду. Хочу поблагодарить наших юных олимпийцев за необычайные эмоции радости и чувство гордости, которые они нам подарили на протяжении всех Игр. 23 награды, из которых 7 высшего достоинства – великолепный результат», - подчеркнул прославленный олимпиец.

«Очень важно и то, что для юных спортсменов эти соревнования стали первым форумом такого высокого уровня, бесценным опытом и ценным трамплином для будущего роста и развития. Мы еще раз убедились, что имеем хороший потенциал, талантливых спортсменов и высококвалифицированных тренеров - замечательный резерв в легкой атлетике, фехтовании, гимнастике, дзюдо, плавании, стрельбе, гребле, борьбе, прыжках в воду, боксе, бадминтоне и других видах спорта. Стоит отметить, что награды в фехтовании, академической гребле, бадминтоне, художественной гимнастике и спортивной акробатике стали дебютными и историческими для Украины за годы выступлений наших спортсменов на Юношеских Олимпийских играх», - отметил Сергей Бубка, выразив слова благодарности всем родителям и тренерам за воспитание талантливой молодежи, врачам, национальным федерациям и региональным отделениям НОК, Министерству молодежи и спорта Украины и физкультурно-спортивным обществам, которые ежедневно работали ради достижения общего успеха.

«Главная задача, которая стоит перед страной и всеми спортивными организациями – сохранить и поддержать эту молодежь, которая своими достижениями прославила Украину на весь мир, чтобы уже вскоре – в Токио-2020, Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028 именно эти одаренные юные атлеты поднялись на олимпийский пьедестал и в честь их побед поднимался флаг и звучал гимн Украины», - подчеркнул Сергей Бубка.