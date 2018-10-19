Свитолина попала в Белую группу Итогового турнира года WTA к Возняцки

В Сингапуре состоялась жеребьевка соревнования с участием восьми сильнейших теннисисток мира.

В Сингапуре состоялась церемония официальной жеребьевки Итогового турнира года WTA (Женской теннисной ассоциации), куда попала украинка Элина Свитолина.

По итогам жеребьевки Свитолина попала в Белую группу, сообщает официальный сайт WTA.

Соперницами украинки в борьбе за 1-2 места и выход в полуфинал будут Каролин Возняцки (Дания), Петра Квитова и Каролина Плишкова (обе - Чехия).

В Красной группе, соответственно выступяя, Ангелик Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Слоан Стивенс (США) и Кики Бертенс (Нидерланды).

Итоговый турнир года-2018 состоится в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Как сообщал УНИАН. ранее с турнира снялась первая ракетка мира, лучшая теннисистка планеты Симона Халеп из Румынии.