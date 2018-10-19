Уимблдонский турнир отказался от традиции ради более коротких матчей - тай-брейк в пятом сете

Больше никаких 70:68 - на турнире введут тай-брейк в решающем сете

В 2019-м году Уимблдон отойдет от традиций и откажется от длинных решающих сетов в пользу тай-брейка.

Поводом этого стал полуфинальный матч этого года между Кевином Андерсоном и Джоном Изнером, который длился более шести с половиной часов, сообщает SportArena со ссылкой на ВВС.

Последний сет завершился победой Андерсона со счетом 26:24.

При этом самым длинным матчем является поединок между Джоном Изнером и Николя Маю, который состоялся в 2010 году. В пятом сете дело дошло вовсе до счета 70:68 - победил Изнер.

Теперь же на Уимблдоне планируют играть классический сет с тай-брейком при условии, если счет будет 6:6. Это будет касаться всех турниров, начиная от одиночных разрядов, заканчивая парными и смешанными.

Уимблдон — самый престижный международный теннисный турнир, который проводится с 1877 года.