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Уимблдонский турнир отказался от традиции ради более коротких матчей - тай-брейк в пятом сете

14:34, 19 октября 2018
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Матчи на Уимблдонском турнире будут проходить с тай-брейком в решающей партии / Reuters

Поводом этого стал полуфинальный матч этого года между Кевином Андерсоном и Джоном Изнером, который длился более шести с половиной часов, сообщает SportArena со ссылкой на ВВС.

Последний сет завершился победой Андерсона со счетом 26:24.

При этом самым длинным матчем является поединок между Джоном Изнером и Николя Маю, который состоялся в 2010 году. В пятом сете дело дошло вовсе до счета 70:68 - победил Изнер.

Теперь же на Уимблдоне планируют играть классический сет с тай-брейком при условии, если счет будет 6:6. Это будет касаться всех турниров, начиная от одиночных разрядов, заканчивая парными и смешанными.

Уимблдон — самый престижный международный теннисный турнир, который проводится с 1877 года.

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Теги: #теннис#правила#Уимблдон