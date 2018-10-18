Боксер Максим Галиничев стал вице-чемпионом Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
20:18, 18 октября 2018Другое
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На счету сборной Украины всего 23 награды.
Галінічев получил последнюю медаль сборной Украины на Играх в Буэнос-Айресе / noc-ukr.org
В заключительный день соревнований III летних Юношеских Олимпийских игр наш боксер Максим Галиничев ставит прекрасную точку в медальных выступлениях украинцев в олимпийском Буэнос-Айресе.
В финальном поединке весовой категории до 56 кг в бою против Абдумалика Халакова из Узбекистана наш боксер, к сожалению, проиграл, но завоевал серебряную медаль, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
Таким образом, сборная Украины завершает выступления в олимпийском Буэнос-Айресе с 23-мя медалями - 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.
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