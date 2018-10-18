Боксер Максим Галиничев стал вице-чемпионом Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

На счету сборной Украины всего 23 награды.

В заключительный день соревнований III летних Юношеских Олимпийских игр наш боксер Максим Галиничев ставит прекрасную точку в медальных выступлениях украинцев в олимпийском Буэнос-Айресе.

В финальном поединке весовой категории до 56 кг в бою против Абдумалика Халакова из Узбекистана наш боксер, к сожалению, проиграл, но завоевал серебряную медаль, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Таким образом, сборная Украины завершает выступления в олимпийском Буэнос-Айресе с 23-мя медалями - 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.