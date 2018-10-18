Екатерина Чорний будет знаменосцем сборной Украины на закрытии ЮОИ-2018

Спортсменка стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады в фехтовании на шпагах.

Почетную миссию пронести флаг Украины на церемонии закрытия III летних Юношеских Олимпийских игр нашей командой доверено двукратной чемпионке олимпийского Буэнос-Айреса в фехтовании на шпагах Екатерине Чорний.

В Аргентине талантливая фехтовальщица дважды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета, завоевав золотые медали в индивидуальном первенстве и соревнованиях смешанных команд, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

"Это очень приятная новость - быть знаменосцем на закрытии Юношеских Олимпийских Игр. У меня такой опыт впервые, поэтому очень интересно, как все будет происходить. Для меня - это еще один шанс достойно и ярко представить нашу страну", - сказала наша чемпионка.