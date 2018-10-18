Уроженка Украины признана спортсменкой года по версии благотворительного фонда спорта

Оксана Мастерс является двукратной олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам - уроженка Украины Оксана Мастерс признана спортсменкой года по версии благотворительного женского фонда спорта.

На Играх в 2018 году в Пхенчхане Мастерс, которая выступила за сборную США, завоевала два золота и бронзу, а также два серебра по биатлону., сообщает Проспорт.