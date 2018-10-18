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Уроженка Украины признана спортсменкой года по версии благотворительного фонда спорта

18:17, 18 октября 2018
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Оксана Мастерс стала мультимедалисткой Игр в Пхенчхане / ТСН

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам - уроженка Украины Оксана Мастерс признана спортсменкой года по версии благотворительного женского фонда спорта.

На Играх в 2018 году в Пхенчхане Мастерс, которая выступила за сборную США, завоевала два золота и бронзу, а также два серебра по биатлону., сообщает Проспорт

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Теги: #США#Олимпиада#Пхенчхан-2018