Ястремская обыграла россиянку Гаспарян и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Матч завершился уверенной победой украинки в двух партиях, со счетом 6:1, 6:4.

В Люксембурге завершился матч 1/4 финала теннисного турнира BGL BNP Paribas Luxembourg Open, в котором украинка Даяна Ястремскакя обыграла Маргариту Гаспарян из России.

Матч завершился уверенной победой украинки в двух партиях, со счетом 6:1, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился всего 1 час и 1 минуту.

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За это время украинка сумела разгромить соперницу в первой партии. Второй сет оказался куда более упорной, но в концовке "лишний брейк" сумела сделать украинка. Таким образом, наша спортсменка вышла в полуфинал.

В матче 1/2 финала, в пятницу, соперницей украинки будет Белинда Бенчич из Швейцарии, которая обыграла в четвертьфинале Веру Лапко из Беларуси - 6:4, 6:1.

Турнир BGL BNP Paribas Luxembourg Open проходит с 13 по 20 октября.