Вратарь сборной Украины по гандболу решил получить словацкое гражданство

28-летний голкипер четвертый год выступает за сильнейший словацкий клуб Татран и с предложением о смене гражданства к нему обратилась словацкая федерация гандбола.

Основной вратарь сборной Украины по гандболу Игорь Чуприна примет словацкое гражданство.

Об этом рассказал тренер сборной Украина Сергей Бебешко, а затем информацию подтвердил и сам гандболист, сообщает Isport.

28-летний голкипер четвертый год выступает за сильнейший словацкий клуб Татран. И с предложением о смене гражданства к нему обратилась словацкая федерация гандбола. Словаки примут чемпионат Европы-2020 и в федерации надеются к этому времени подготовить сильную сборную.

"Разговор о смене гражданства начался давно. Ко мне обращались около года назад, но тогда я не думал об этом. Потом у меня состоялась беседа с президентом Федерации гандбола Словакии, президентом клуба, тренером сборной Словакии.

У них есть вопросы по вратарям и они предложили мне, хочу ли я попробовать. Словакия примет чемпионат Европы и они ставят большие задачи. Я долго размышлял перед тем как принять решение. Я уже обосновался в Словакии, моя дочь ходит в местную школу, у нее здесь друзья.

Сейчас оформляются документы. Это долгий процесс. Мой последний официальный матч за сборную Украины состоялся 14 января, теперь предстоит отбыть спортивный карантин. Наверное, уже в следующем году я смогу играть за Словакию", – заявил Чуприна.

Ранее сообщалось, что украинский баскетболист Джоэль Боломбой, выступающий за московский ЦСКА, примет российское гражданство.