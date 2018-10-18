Первая ракетка мира Халеп снялась с Итогового турнира WTA

Румынская теннисистка заявила, что пропустит турнир из-за травмы.

Первая ракетка мира Симона Халеп отказалась от участия в Итоговом турнире WTA, который пройдет в Сингапуре с 21-го по 28 октября, сообщается на сайте WTA.

Румынская теннисистка пожертвовала участием в соревнованиях из-за травмы спины, которую получила в Ухане. У спортсменки обнаружили межпозвоночную грыжу.

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Вместо румынки на турнире будет дебютировать представительница Нидерландов Кики Бертенс.

По словам Халеп, она не готова выступать на турнире такого уровня и нуждается в отдыхе.

"У меня болит спина. Последние четыре недели у меня не было тренировок, поэтому я не готова играть на турнире такого уровня. Мне нужно несколько недель упражнений, отдыха, и тогда я восстановлюсь. У меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону", – сказала Халеп.

Ранее сообщалось, что участницей Итогового турнира WTA второй год подряд будет первая ракетка Украины Элина Свитолина.