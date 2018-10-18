Первая ракетка мира Халеп снялась с Итогового турнира WTA
Первая ракетка мира Симона Халеп отказалась от участия в Итоговом турнире WTA, который пройдет в Сингапуре с 21-го по 28 октября, сообщается на сайте WTA.
Румынская теннисистка пожертвовала участием в соревнованиях из-за травмы спины, которую получила в Ухане. У спортсменки обнаружили межпозвоночную грыжу.
Читайте такжеУкраинка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Мугурусу на турнире WTA в Люксембурге
Вместо румынки на турнире будет дебютировать представительница Нидерландов Кики Бертенс.
По словам Халеп, она не готова выступать на турнире такого уровня и нуждается в отдыхе.
"У меня болит спина. Последние четыре недели у меня не было тренировок, поэтому я не готова играть на турнире такого уровня. Мне нужно несколько недель упражнений, отдыха, и тогда я восстановлюсь. У меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему сезону", – сказала Халеп.
Ранее сообщалось, что участницей Итогового турнира WTA второй год подряд будет первая ракетка Украины Элина Свитолина.