Украинка Билодид выиграла золото молодежного чемпионата мира (видео)

Еще одна золотая медаль для гениальной украинки.

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла золотую медаль молодежного чемпионата мира, победив в финале японку Йошиду Саной.

Об этом сообщает официаьный сайт соревнований.

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Украинка победила иппоном за две минуты до конца встречи. На пути к финалу Билодид обыграла победительницу юниорской Олимпиады Даниэлу Рестрепо. Она всего лишь один раз не смогла досрочно закончить поединок во втором раунде против казашки Науатбек Акмарал.

Это второе золото Дарьи Билодид за месяц. До этого она выиграла взрослый чемпионат мира. Победа позволила ей набрать 700 очков в мировой и олимпийский рейтинги.