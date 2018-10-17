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Украинка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Мугурусу на турнире в Люксембурге

21:24, 17 октября 2018
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Даяна Ястремская / twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Люксембурге, обыграв экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу. 

Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 в пользу украинской теннисистки. Ястремская реализовала пять брейк-поинтов, Мугуруса забрала две подачи соперницы. Таким образом, Даяна Ястремская выиграла седьмой матч подряд в WTA-туре.

Как сообщал УНИАН, в первом круге Ястремская обыграла американку Варвару Лепченко в трех сетах. 

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Теги: #Даяна Ястремская