Украинка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Мугурусу на турнире в Люксембурге
21:24, 17 октября 2018Другое
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Даяна Ястремская выиграла седьмой матч подряд в WTA-туре.
Даяна Ястремская / twitter.com/WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Люксембурге, обыграв экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу.
Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 в пользу украинской теннисистки. Ястремская реализовала пять брейк-поинтов, Мугуруса забрала две подачи соперницы. Таким образом, Даяна Ястремская выиграла седьмой матч подряд в WTA-туре.
Как сообщал УНИАН, в первом круге Ястремская обыграла американку Варвару Лепченко в трех сетах.
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