Украинка Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Мугурусу на турнире в Люксембурге

Даяна Ястремская выиграла седьмой матч подряд в WTA-туре.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Люксембурге, обыграв экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу.

Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 в пользу украинской теннисистки. Ястремская реализовала пять брейк-поинтов, Мугуруса забрала две подачи соперницы. Таким образом, Даяна Ястремская выиграла седьмой матч подряд в WTA-туре.

Как сообщал УНИАН, в первом круге Ястремская обыграла американку Варвару Лепченко в трех сетах.