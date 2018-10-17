Беленюк включен в состав сборной Украины на чемпионат мира по греко-римской борьбе

Первенство планеты начнется 20 октября в Будапеште.

Сборная Украины по греко-римской борьбе объявила состав на чемпионат мира, который пройдет с 20-го по 28 октября в Будапеште. Как сообщает Sportarena, cреди сборников нашлось место для призеров предыдущих чемпионатов мира - Александра Чернецкого, бронзового призера 2015 года, и Жана Беленюка, выигрывавшего бронзу в 2014 году и золото - в 2015-м.

Сборная Украины: Сергей Стороженко (55 кг), Дмитрий Цимбалюк (60 кг), Ленур Темиров (63 кг), Денис Демьянков (67 кг), Парвиз Насибов (72 кг), Дмитрий Пышков (77 кг), Андрей Антонюк (82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Андрей Гладких (96 кг), Александр Чернецкий (130 кг).

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате мира украинская команда завоевала две медали, из которых одно серебро и одна бронза.

Чемпионат мира пройдет 20-28 октября по вольной, греко-римской и женской борьбе.