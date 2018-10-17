Свитолина сыграет на Итоговом турнире года WTA

Это стало возможным после вылета Плишковой на ранней стадии Кубка Кремля в Москве.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире сезона-2018 в Сингапуре.

Место украинке на турнире восьми лучших теннисисток мира гарантировало поражение чешки Каролины Плишковой во втором круге московского Кубка Кремля, сообщает Sport.ua.

Россиянка Вера Звонарева очень легко в двух сетах разобралась с Плишковой - 6:1, 6:2. Напомним, в зачет Чемпионской гонки идут 16 лучших турниров. Худший показатель очков у чешки это 100 баллов за четвертьфиналы турниров в Итсборне и Дубае. Чтобы его перебить, Плишкова должна была выходить в полуфинал соревнования в Москве (185 очков), однако ей этого сделать не удалось.

Таким образом, Свитолина, которая всего на 10 очков опережает Плишкову, уже никак не опустится ниже 8-го места в Чемпионской гонке (рейтинг выступлений за нынешний сезон) и сыграет в Сингапуре.

Итоговый турнир WTA сезона-2018 пройдет с 21 по 28 октября.