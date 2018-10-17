Гимнастка Пограничная стала вице-чемпионкой ЮОИ-2018 по художественной гимнастике

Наша спортсменка завоевала медаль в многоборье.

Украинская грация Кристина Пограничка пополнила копилку сборной Украины двадцатой медалью на III летних Юношеских Олимпийских игр.

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

По итогам выступлений в четырех упражнениях - с лентой, булавами, обручем и мячом 15-летняя львовянка набрала 65,100 балла, что позволило ей подняться на вторую ступеньку пьедестала в олимпийском Буэнос-Айресе.

Пограничная сразу после своего выступления сказала:

"Очень довольна этой серебряной медали. На пути к ней сделано немало. Да, сегодня были ошибки, которые могли бы помешать мне занять место на пьедестале, но я очень рада, что справилась и смогла доказать, что достойна медали ЮОИ. Хочу выразить искренние слова благодарности моему тренеру Ирине Рыжей и многим другим тренерами из Украины, которые работали со мной, верили в меня, помогали. Спасибо, Украина, за такую замечательную поддержку!".

Таким образом, в активе сборной Украины семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.