Гимнастка Пограничная стала вице-чемпионкой ЮОИ-2018 по художественной гимнастике
Украинская грация Кристина Пограничка пополнила копилку сборной Украины двадцатой медалью на III летних Юношеских Олимпийских игр.
Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
По итогам выступлений в четырех упражнениях - с лентой, булавами, обручем и мячом 15-летняя львовянка набрала 65,100 балла, что позволило ей подняться на вторую ступеньку пьедестала в олимпийском Буэнос-Айресе.
Пограничная сразу после своего выступления сказала:
"Очень довольна этой серебряной медали. На пути к ней сделано немало. Да, сегодня были ошибки, которые могли бы помешать мне занять место на пьедестале, но я очень рада, что справилась и смогла доказать, что достойна медали ЮОИ. Хочу выразить искренние слова благодарности моему тренеру Ирине Рыжей и многим другим тренерами из Украины, которые работали со мной, верили в меня, помогали. Спасибо, Украина, за такую замечательную поддержку!".
Таким образом, в активе сборной Украины семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.