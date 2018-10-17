Чемпионку мира по дзюдо украинку Белодед "переманивали" три страны для изменения гражданства
"Какие страны предлагали выступать под их флагом? Азербайджан, Грузия, Арабские Эмираты. Конечно, это большие деньги, но для меня это не главное. Главное - это "золото", когда поднимается украинский флаг. Это важнее, чем деньги", - сказала 18-летняя спортсменка, сообщает ПроСпорт.
Украинка добавила, что несмотря на проблемы с финансированием, никогда не отречется от гражданства, ведь является патриоткой.
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"Я очень люблю свою страну, я патриотка. Хотя, конечно, у нас есть проблемы финансовые. У нас нет хороших олимпийских баз, у нас очень плохие условия. Если бы другие страны посмотрели, как мы тренируемся, они были бы в шоке", - поделилась Дарья.
Напомним, в сентябре Белодед победила на чемпионате мира в Баку. Дарья получила первое в истории украинского женского дзюдо "золото" и стала самым молодым триумфатором в истории турнира. А сегодня, 17 октября, девушка стартует на молодежном чемпионате мира по дзюдо.