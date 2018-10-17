Чемпионку мира по дзюдо украинку Белодед "переманивали" три страны для изменения гражданства

Однако, для спортсменки деньги не главное, главное - золото и флаг своей страны на пьедестале.

"Какие страны предлагали выступать под их флагом? Азербайджан, Грузия, Арабские Эмираты. Конечно, это большие деньги, но для меня это не главное. Главное - это "золото", когда поднимается украинский флаг. Это важнее, чем деньги", - сказала 18-летняя спортсменка, сообщает ПроСпорт.

Украинка добавила, что несмотря на проблемы с финансированием, никогда не отречется от гражданства, ведь является патриоткой.

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"Я очень люблю свою страну, я патриотка. Хотя, конечно, у нас есть проблемы финансовые. У нас нет хороших олимпийских баз, у нас очень плохие условия. Если бы другие страны посмотрели, как мы тренируемся, они были бы в шоке", - поделилась Дарья.

Напомним, в сентябре Белодед победила на чемпионате мира в Баку. Дарья получила первое в истории украинского женского дзюдо "золото" и стала самым молодым триумфатором в истории турнира. А сегодня, 17 октября, девушка стартует на молодежном чемпионате мира по дзюдо.