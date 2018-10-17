Украинка Ястремская прошла во второй круг турнира WTA в Люксембурге, где сыграет с Мугурусой

Даяна Ястремская в первом матче на турнире обыграла американку украинского происхождения Варвару Лепченко.

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла матч первого круга на турнире WTA в Люксембурге.

Ястремская обыграла американку украинского происхождения Варвару Лепченко в трех партиях, сообщает официальный сайт соревнований.

Даяна Ястремская (Украина) - Варвара Лепченко (США) - 6:2, 6:7, 7:6

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Матч продолжался 3 часа и 2 минуты. В течение этого времени Ястремская реализовала 5 брейк-поинтов, тогда как ее соперница 3 раза брала подачу украинки.

После победы в первой партии украинка Ястремская имела шесть матч-болов во втором сете, но Лепченко отыгралась и перевела игру в третью партию.

В решающем сете уже Лепченко имела перевес, лидируя 5:2, но за три следующих гейма Ястремская проиграла всего два розыгрыша. Впрочем, уже при счете 6:5 в свою пользу американка имела двойной матчбол на подаче украинки. Однако Даяна перевела игру на тай-брейк. Там украинка победила со счетом 7:5.

В следующем круге 18-летняя Ястремская встретится со второй ракеткой турнира Гарбинье Мугурусой.