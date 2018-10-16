Украинка Козлова уступила словенке Якупович в первом круге турнира в Люксембурге
17:11, 16 октября 2018Другое
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Сегодня вечером свой матч первого круга в Люксембурге проведет 18-летняя Даяна Ястремская.
Катерина Козлова / btu.org.ua
Украинка Катерина Козлова не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA в Люксембурге.
Она уступила словенке Далиле Якупович в трех партиях.
Катерина Козлова (Украина) - Далила Якупович (Словения) 6-7(3), 6-3, 4-6
В решающей партии украинка повела 2:0 с брейком, но дальше выиграла всего два гейма до конца встречи. Для теннисисток это был первый очный поединок.
Сегодня вечером свой матч первого круга в Люксембурге проведет другая украинская теннисистка, 18-летняя Даяна Ястремская, чьей соперницей будет Варвара Лепченко (США).
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