Стаховский проиграл 32-й ракетке мира Симону в первом круге турнира в Антверпене

На этой неделе Сергей Стаховский продолжил падение в рейтинге ATP, опустившись на 150-е место.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в первом круге турнира ATP в Антверпене проиграл 32-й ракетке мира Жилю Симону из Франции. Сергей Стаховский (Украина) – Жиль Симон (Франция, 5) – 0:6, 4:6 Теннисисты ранее играли между собой четырежды, во всех матчах победил француз. Отметим, что Сергей Стаховский на этой неделе продолжил падение в рейтинге ATP, опустившись на 150-е место.

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