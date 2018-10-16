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Стаховский проиграл 32-й ракетке мира Симону в первом круге турнира в Антверпене

16:55, 16 октября 2018
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Сергей Стаховский / btu.org.ua

Сергей Стаховский (Украина) – Жиль Симон (Франция, 5) – 0:6, 4:6

Теннисисты ранее играли между собой четырежды, во всех матчах победил француз. Отметим, что Сергей Стаховский на этой неделе продолжил падение в рейтинге ATP, опустившись на 150-е место.  

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Теги: #Сергей Стаховский