Юные украинские олимпийцы завоевали еще две бронзы Игр в Буэнос-Айресе

На счету команды уже 19 медалей различного достоинства.

Украинские акробаты в олимпийском Буэнос-Айресе завоевали бронзовую медаль, которую можно назвать поистине исторической.

Наш дуэт в составе Дарьи Плохотнюк и Александра Мадея заняли 3 место в соревнованиях смешанных пар в спортивной акробатике на III летних Юношеских Олимпийских играх, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

В этом виде спорта впервые разыгрывались награды в рамках Юношеских Олимпиад и, таким образом, наши спортсмены вошли в историю.

На медальной ноте завершила свое выступление в олимпийском Буэнос-Айресе и наша 15-летняя представительница спортивной гимнастики Анастасия Бачинская.

В заключительном виде соревнований среди девушек в вольных упражнениях ученица Анны Лев показала третий результат и добавила к "бронзе" в многоборье еще одну медаль такого же достоинства.

Таким образом, по итогам очередного дня ЮОИ-2018 в активе сборной Украины 19 медалей - 7 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.