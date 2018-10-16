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Юные украинские олимпийцы завоевали еще две бронзы Игр в Буэнос-Айресе

13:16, 16 октября 2018
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Украинские акробаты одержали историческую бронзу Юношеских олимпийских игр / noc-ukr.org

Наш дуэт в составе Дарьи Плохотнюк и Александра Мадея заняли 3 место в соревнованиях смешанных пар в спортивной акробатике на III летних Юношеских Олимпийских играх, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

В этом виде спорта впервые разыгрывались награды в рамках Юношеских Олимпиад и, таким образом, наши спортсмены вошли в историю.

На медальной ноте завершила свое выступление в олимпийском Буэнос-Айресе и наша 15-летняя представительница спортивной гимнастики Анастасия Бачинская.

В заключительном виде соревнований среди девушек в вольных упражнениях ученица Анны Лев показала третий результат и добавила к "бронзе" в многоборье еще одну медаль такого же достоинства.

Таким образом, по итогам очередного дня ЮОИ-2018 в активе сборной Украины 19 медалей - 7 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.

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Теги: #сборная Украины#спортивная акробатика#Юношеские Олимпийские игры-2018