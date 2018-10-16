Два украинских теннисиста пожизненно отстранены от официальных соревнований

Братья Алексеенко обвиняются в многократных случаях участия в договорных матчах.

Украинские братья-близнецы Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно отстранены от тенниса и оштрафованы на 250 тысяч долларов каждый за «множественные правонарушения, связанные с практикой договорных матчей», сообщила в понедельник Антикоррупционная служба тенниса (АСТ).

35-летние спортсмены, которые не входят в рейтинг топ-1000 лучших игроков в теннис, были признаны виновными в нарушениях на турнирах серии Futures в Румынии, России, Германии и Турции в период с июня 2015 года по январь 2016 года.

АСТ обнаружила, что братья нарушили разделы теннисного антикоррупционного кодекса, в котором запрещено привлекать третью сторону для ставок в матчах, результат которых можно подстроить.

«Вывод о вине и наложении пожизненного запрета на игру в теннис означает, что он вступает в силу немедленно, и оба игрока не имеют права играть или участвовать в каких-либо официальных турнирах, признанных руководящими органами этого вида спорта», – говорится в заявлении АСТ.