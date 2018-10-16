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Метатель молота Кохан принес Украине очередное золото Юношеской Олимпиады

00:45, 16 октября 2018
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Михаил Кохан / IOC

В метании молота среди юношей золото завоевал Михаил Кохан, чьи два лучшие результаты — по 85 метров — на 8 метров лучше показателей соперников. У Кохана прогнозируемо не было конкуренции. Победный результат нашего легкоатлета во второй соревновательный день — 85,14 м. Серебро завоевал представитель Болгарии Валентин Андреев — 81,67 м, бронза — у спортсмена из Китая Ки Вонга — 75,90 м.

Напомним. что в этой же дисциплине, но среди девушек золото выиграла Валерия Иваненко. Она стала единственной среди спортсменок, кому удалось метнуть молот за 70 метров. Ее преимущество на финише составило более 10 метров.

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Теги: #Юношеские Олимпийские игры-2018