Метатель молота Кохан принес Украине очередное золото Юношеской Олимпиады

Вместе с Валерией Иваненко Кохан сделал золотой дубль Украины в дисциплине метание молота.

Украинская юниорская сборная завоевала еще одно золото на Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

В метании молота среди юношей золото завоевал Михаил Кохан, чьи два лучшие результаты — по 85 метров — на 8 метров лучше показателей соперников. У Кохана прогнозируемо не было конкуренции. Победный результат нашего легкоатлета во второй соревновательный день — 85,14 м. Серебро завоевал представитель Болгарии Валентин Андреев — 81,67 м, бронза — у спортсмена из Китая Ки Вонга — 75,90 м.

Напомним. что в этой же дисциплине, но среди девушек золото выиграла Валерия Иваненко. Она стала единственной среди спортсменок, кому удалось метнуть молот за 70 метров. Ее преимущество на финише составило более 10 метров.