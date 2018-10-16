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Украинка Магучих с личным рекордом взяла золото на Юниорской Олимпиаде в прыжках в высоту

00:28, 16 октября 2018
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Ярослава Магучих / НОК Украины

Украинка Ярослава Магучих, которую называют главной будущей звездой мировых прыжков в высоту, очень легко и уверенно подтвердила реноме сильнейшей среди юниоров, выиграв золото Юниорской Олимпиады.

Особенностью легкой атлетики на Юниорских играх является тот факт, что все спортмены соревнуются дважды, а затем их результаты суммируются и определяется золотой медалист. В прыжках в высоту, правда, интриги не было.

Ярослава Магучих в первый день показала результат 1.92 м, что на 8 см лучше, чем у соперниц. Аналогично сложилась ситуация во время второго подхода - очередные 8 см преимущества, но на этот раз украинке покорилась высота 1.95 м, ее личный рекорд.

Далее Магучих решила не прыгать, хотя ранее заявляла, что планирует штурмовать мировой рекорд среди юниорок (1.97 м).

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Теги: #Юношеские Олимпийские игры-2018