Украинка Цуренко проиграла в первом круге Кубка Кремля в Москве

Леся Цуренко уступила спортсменке из России Дарье Касаткиной.

Украинка Леся Цуренко не сумела преодолеть первый круг турнира Кубок Кремля в Москве с призовым фондом 790 тысяч долларов.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В своем первом матче украинка проиграла шестой сеянной на турнире россиянке Дарье Касаткиной со счетом 4:6, 6:7.

В первом сете Цуренко вышла вперед с брейком - 3:1, а дальше до конца сета сумела взять только один гейм. Судьба второй партии решилась на тай-брейке, где Касаткина была сильнее - 7:1. Именно она вышла в следующий раунд.