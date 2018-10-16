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Украинка Цуренко проиграла в первом круге Кубка Кремля в Москве

00:20, 16 октября 2018
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Леся Цуренко проиграла в первом круге Кубка Кремля / btu.org.ua

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В своем первом матче украинка проиграла шестой сеянной на турнире россиянке Дарье Касаткиной со счетом 4:6, 6:7.

В первом сете Цуренко вышла вперед с брейком - 3:1, а дальше до конца сета сумела взять только один гейм. Судьба второй партии решилась на тай-брейке, где Касаткина была сильнее - 7:1. Именно она вышла в следующий раунд. 

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Теги: #Леся Цуренко