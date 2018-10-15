Валерия Иваненко завоевала первое золото украинских легкоатлетов на юношеских Играх-2018

Чемпионка Европы среди 18-летних превзошла ближайшую соперницу более чем на 10 метров.

17-летняя украинка Валерия Иваненко завоевала золото юношеских Олимпийских игр-2018 в метании 3-килограммового молота.

На первом этапе соревнований действующая чемпионка Европы U-18 во всех четырех попытках метнула молот за 70-метровую отметку, а в последней показала результат 74,90 м и превзошла свою ближайшую преследовательницу египтянку Раван Айман Ибрахим Баракат на 5,23 м.

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На втором этапе Иваненко лишь раз сумела преодолеть отметку в 70 метров – 72,08 м в третьей попытке, но все равно осталась недосягаемой для Айман Ибрахим Баракат, которая показала результат 66,50 м.

В итоге, сумма результатов Иваненко на двух этапах соревнований в метании молота оказалась больше суммы ближайшей преследовательницы на 10,81 м. Таким образом, сборная Украины завоевала первое золото юношеских Олимпийских игр-2018 в легкой атлетике.

Напомним, Иваненко является рекордсменкой Украины U-18.

Отметим, что это пятая золотая медаль в активе украинцев на Юношеской олимпиаде. Сейчас в активе нашей сборной 15 наград: пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых.